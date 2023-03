“Nëse luaj mirë jam gjerman…” Mesut Ozil zyrtarizon pensionimin nga futbolli

Përmes rrjeteve sociale, Ozil njoftoi pensionimin e tij nga futbolli aktiv me një bagazh të madh në futbollin europian, shkruan Lajmi.net

Ozil së fundmi ishte te klubi i Superligës së Turqisë, Besaksehir. Por u përball me disa lëndime dhe kështu nuk arriti të kishte minuta të plota.

Ish-lojtari i Arsenalit dhe Real Madridit gjatë karrierës së tij arriti të fitonte tituj të shumtë, përfshi La Ligan, Copa del Rey, FA Cup. Kurse me Gjermaninë ai fitoi Kupën e Botës gjatë vitit 2014.

Intervista e tij pas pensionimin nga Gjermania do të mbahet mend gjatë.

“Nëse luaj mirë, jam gjerman. Nëse luaj keq, jam turk”./Lajmi.net/

Mesut Özil has decided to retire from professional football. 🪄🇩🇪 #Özil

“I want to thank Schalke, Werder, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe and Basaksehir, all my friends in football. It was an amazing journey”. pic.twitter.com/eN2HfzELTZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2023