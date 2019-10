Nëse i vëreni këto shenja dijeni se veshkat tuaja nuk i kanë punët mirë

Çdo ditë mendjet tona përpunojnë informacione, trupat tanë kryejnë mijëra veprime.

Dhe pasojat e moskomunikimit dhe reagimit ndaj këtyre sinjaleve mund të jenë drastike.

Ne kemi bërë një listë të shenjave që tregojnë se veshkat tuaja nuk po funksionojnë siç duhet.

Sa prej këtyre sinjaleve ju ka dërguar trupi juaj?

Gjumi i vështirë

Kur veshkat tuaja nuk funksionojnë siç duhet, kjo do të thotë që toksinat nuk mund të dalin nga urina dhe mbeten në gjak. Rritja e nivelit të toksinave e bën të vështirë rënien në gjumë. Kjo është arsyeja pse kur ju bëni më pak gjumë, rritni shanset për rënien e funksionit të veshkave.

Kujdes: Njerëzit me sëmundje kronike të veshkave zakonisht vuajnë nga apnea e gjumit. Apnea e gjumit është një çrregullim që shkakton një ose më shumë pushime në frymëmarrje ndërsa flini. Këto pushime mund të zgjasin nga disa sekonda në një minutë.

Pas çdo pushimi, rikthehet frymëmarrja normale me një zhurmë të madhe. Gërhitja e fortë e vazhdueshëm sinjalizon se është koha për t’u vizituar tek një mjek.

Dhimbje koke, lodhje dhe dobësi të përgjithshme

Veshkat që funksionojnë siç duhet konvertojnë Vitaminën D në trupin tonë për të mbajtur eshtra të forta dhe për të prodhuar një hormon të quajtur Eritropoetin (EPO).Ky hormon luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kur veshkat nuk funksionojnë siç duhet, ato prodhojnë më pak EPO. Rënia e qelizave të kuqe të gjakut (ato që shpërndajnë oksigjen) rezulton në lodhje të shpejtë të muskujve dhe trurit tuaj.

Kujdes: Është e zakonshme që njerëzit me sëmundje kronike të veshkave të kenë anemi. Anemia mund të fillojë të evoluojë kur dikush ka 20% deri në 50% të funksionit normal të veshkave.

Nëse jeni duke bërë pushim dhe gjumë të mjaftueshëm, por vazhdoni të përjetoni ndjenja të lodhjes, nivele të ulëta të energjisë dhe dobësi të përgjithshme, duhet të lini takim me mjekun tuaj.

Lëkurë e thatë dhe e irrituar

Veshkat e shëndetshme bëjnë punë të jashtëzakonshme duke larguar mbeturinat dhe lëngjet shtesë nga gjaku, duke ndihmuar në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe duke ruajtur sasinë e duhur të mineraleve në trupin tuaj.

Lëkura që kruhet dhe është e thatë sinjalizon dështimin e veshkave për të ruajtur ekuilibrin e duhur të mineraleve dhe lëndëve ushqyese të cilat mund të rezultojnë në sëmundje të kockave dhe veshkave.

Kujdes: Nëse keni lëkurë të thatë dhe të irrituar, përpiquni të qëndroni sa më shumë te hidratuar. Mbani mend, para se të merrni ndonjë ilaç për kruajtjen, konsultohuni me mjekun tuaj. Disa medikamente kanë përbërës që potencialisht mund të dëmtojnë funksionin e veshkave.

Erë e keqe e gojës dhe shije metalike në gojë

Kur mbetjet mbeten në gjak, ato ndryshojnë shijen e ushqimit dhe lënë një shije metalike në gojë. Era e keqe e gojës është një tjetër shenjë e të pasurit shumë toksina dhe kontaminimi në gjak.

Për më tepër, mund të mos keni më dëshirë të konsumoni mish dhe do të humbni oreksin tuaj në përgjithësi, gjë që mund të çojë në humbje të pashëndetshme të peshës.

Kujdes: Ka arsye të ndryshme pse ushqimi mund të ketë shije metalike (nga alergjitë në shëndetin e dobët të gojës). Normalisht, shija metalike në gojën tuaj duhet të largohet nëse shkaku i supozuar është trajtuar. Nëse shija vazhdon të shfaqet, duhet të kontaktoni mjekun tuaj.

Shkurtim i frymëmarrjes

Lidhja midis sëmundjes së veshkave dhe vështirësisë së frymëmarrjes, sidomos pas një përpjekjeje të vogël, shkaktohet nga dy faktorë. Së pari, lëngu shtesë në trup shkon në mushkëri kur veshkat nuk funksionojnë siç duhet. Së dyti, anemia privon trupin tuaj nga oksigjenit dhe kjo rezulton në shkurtim të frymëmarrjes.

Kujdes: Ka arsye të ndryshme për shkurtimin e frymëmarrjes nga dështimi i veshkave deri tek astma dhe kanceri i mushkërive ose dështimi i zemrës. Nëse vëreni se jeni vazhdimisht pa frymë, pasi keni bërë shumë pak përpjekje, duhet të kontaktoni menjëherë mjekun tuaj.

Ënjtje të kyçeve, këmbëve dhe duarve

Veshkat që nuk funksionojnë siç duhet, nuk heqin ndonjë lëng shtesë nga trupi. Kjo çon në mbajtjen e natriumit që shkakton ënjtje në kyçe, këmbë dhe duart tuaja. Ënjtja e pjesëve më të ulëta të trupit tuaj gjithashtu mund të sinjalizojë sëmundjen e zemrës dhe të mëlçisë ose problemet e venave të këmbës.

Kujdes: Ndonjëherë marrja e medikamenteve, reduktimi i kripës dhe largimi i lëngjeve të tepërta në trupin tuaj mund të ndalojnë ënjtjen. Nëse kjo nuk ndihmon, atëherë keni nevojë për një trajtim të veçantë.

Dhimbja e shpinës

Dështimi i veshkave mund të rezultojë në dhimbje të shpinës që zakonisht është e thellë dhe e vendosur poshtë kafazit të brinjës. Ajo mund të ndihet në pjesën e përparme të zonës së gjoksit ose në legen. Dhimbja e shpinës dhe e këmbës mund të shkaktohet nga cistet e veshkave, të cilat janë qeska të mëdha të mbushura me lëng të formuara në veshka, dhe janë rezultat i sëmundjes policistike e veshkave.

Këshillë: Dhimbja e shpinës e shkaktuar nga dështimi i veshkave shoqërohet me ndjenjë përzierje, të vjella, temperaturë të lartë të trupit dhe urinim të shpeshtë. Dhimbja normale e shpinës që nuk ka korrelacion me veshkat sillet ndryshe: dhimbja është më e lokalizuar dhe ndodh papritur, nuk ka ethe. Nëse vazhdoni të përjetoni dhimbje shpine dhe pilulat lehtësuese për dhimbjet janë të paefektshme, lini takim me mjekun tuaj.

Sy të fryrë

Një shenjë e hershme që sistemi i filtrimit të veshkave është i dëmtuar është mësymja e proteinave në urinë, gjë që mund të rezultojë në zmadhimin rreth zonës së syve.

Fryrja rreth syrit tuaj mund të shpjegohet me faktin se veshkat tuaja po rrjedhin sasi më të mëdha të proteinave në urinë sesa në mbajtjen dhe shpërndarjen e tyre në të gjithë trupin.

Këshillë: Nëse jeni të sigurt se trupi juaj po merr pushimin dhe proteinat e mjaftueshme, por ju vazhdoni të vini re zmadhimit rreth syve tuaj, sigurohuni që të planifikoni një takim me mjekun tuaj.

Presioni i lartë i gjakut

Sistemi juaj i qarkullimit të gjakut dhe veshkat varen nga njëri-tjetri. Veshkat kanë nefronë të vegjël që filtrojnë mbeturina dhe lëngje shtesë në gjak. Nëse enët e gjakut dëmtohen, nefronët që filtrojnë gjakun tuaj nuk marrin oksigjen dhe lëndë ushqyese të mjaftueshme.

Kjo është arsyeja pse presioni i lartë i gjakut është shkaku i dytë kryesor i dështimit të veshkave.Këshillë: Mësoni të menaxhoni tensionin e lartë të gjakut për të shmangur dështimin e veshkave. Shtoni ushqime të pasura me acid folik, pasi ai është i angazhuar në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe mund të ndihmojë në parandalimin e anemisë.

Ndryshime në urinim

Veshkat tuaja janë përgjegjëse për prodhimin e urinës dhe eliminimin e mbeturinave. Ndryshimet në frekuencën, erën, ngjyrën dhe pamjen e urinës nuk duhet të injorohen. Llojet e zakonshme të ndryshimeve përfshijnë:Rritja e nevojës për të urinuar, sidomos gjatë natës.

Çdo kohë nga 4 deri në 10 herë në ditë konsiderohet të jetë normale. Gjaku në urinë. Veshkat e shëndetshme filtrojnë mbeturinat nga gjaku për të prodhuar urinë, por nëse filtri është dëmtuar, qelizat e gjakut mund të fillojnë të “rrjedhin” nga urina.

Urina e shkumëzuar. Flluska në urinë tregojnë se ka proteina të padëshiruara në urinë.