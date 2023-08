Nëse e shihni këtë person, menjëherë lajmëroni policinë

Policia e Kosovës me një komunikatë për media kanë kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin dhe kapjen e një personi.

I kërkuari dyshohet për një vepër penale, shkruan lajminet.

Dhe për këtë në kordnimin me organet e ndjekjes, policia kërkon ndihmën e qytetarëve që të idenitifkojnë të dyshuarin.

Njoftimi i plotë:

Njësia e Hetimeve në kuadër të Stacioni Policor në Malishevë janë duke zhvilluar hetime lidhur me rastin lëndim i rëndë trupor raportuar me datë 11.08.2023, Gjatë veprimeve hetimore janë siguruar fotografi nga kamerat e sigurisë të personit i cili dyshohet të jetë kryes i kësaj vepre. Në lidhje me rastin deri më tani nuk është arritur të bëhet identifikimi i identitetit të të dyshuarit, edhe përkundër angazhimeve të shumta hetimore dhe operative.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, bazuar në autorizimin e Prokurorisë Themelore në Gjakovë për publikimin e fotografisë së personit të dyshuar në rast, me qëllim identifikimin dhe lokalizimin e tij, lëshon kërkesë për bashkëpunim me qytetarët.

Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për identitetin dhe vendndodhjen eventuale të të dyshuarit të paraqitur në fotografinë e bashkangjitur, të lajmërojnë Policinë e Kosovës, stacionin më të afërt policor, apo përmes aplikacionit digjital ‘’Lajmëro Policinë ‘’ dhe në numrat kujdestarë: 192 (pa pagesë) dhe 0390310482 Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë./Lajmi.net