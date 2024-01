Nëse e shihni këtë person lajmëroni menjëherë policinë Sektori i Hetimeve i Stacionit Policor në Prizren, bazuar në ligjin për publikimin e fotos me shënime tjera të personave të kërkuar, me autorizim të Prokurorisë Themelore në Prizren, me qëllim të identifikimit dhe lokalizimit të një personi të dyshuar, kërkon bashkëpunim me qytetarët. Policia informon se personi në fjalë kërkohet për veprën penale “Kanosje”…