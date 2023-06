Nëse e dini kuptimin e këtij tatuazhi, fitoni një takim me Megi Pojanin Moderatorja Megi Pojani, përmes një postimi në rrjetet sociale ka marrë vëmendjen e publikut. Së fundmi, ajo ka postuar një fotografi të tatuazhit të saj në instastory, ku ka provokuar ndjekësit, duke ofruar takim ekskluziv me ta nëse zbërthejnë kuptimin e tatuazhit. “Kush e zbërthen kuptimin e këtij tatuazhi ka një takim ekskluziv me mua,…