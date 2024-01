Nervozohet ish-ministri serb i mbrojtjes, thotë se armatosja e FSK-së “është lajm i keq për Beogradin”

Dragan Shutanovac, ish ministri serb i mbrojtjes është shprehur i frikësuar pas lajmit për blerjen e “Javelinëve” amerikanë nga Kosova.

Sipas tij, që kur është themeluar Forca e Sigurisë së Kosovës, ka qenë e qartë që pushteti i Kosovës synon që këto forca të jenë themeli i Ushtrisë së Kosovës.

Ndër të tjera, themeluesi i Këshillit serb për Politika Strategjike Dragan Shutanovac ka thënë se blerja e fundit e armëve dhe pajisjeve ushtarake, përfshirë dronët turq, dhe veçanërisht me synimin për pajisjen e FSK-së me raketa antitank, Kosova praktikisht do të ketë një ushtri, e cila sigurisht paraqet një “sfidë të re” të sigurisë në rajon.

“Militarizimi i Kosovës nuk është një lajm i mirë si për Beogradin ashtu edhe për vendet përreth, veçanërisht për Maqedoninë e Veriut, e cila tashmë është përballur me rebelime të armatosura që synojnë shkëputjen e një pjese të territorit dhe formimin e “Shqipërisë së Madhe” që është “baza e aktiviteteve politike” si të ekstremistëve ashtu edhe të Kurtit”, ka pretenduar Shutanovac.

Dragan Shutanovac nuk e ka konsideruar këtë një investim të mirë pasi sipas tij ky lloj zhvillimi çon pikërisht në ngritje të mëtejshme të tensioneve. /Lajmi.net/