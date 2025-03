Nëntë persona të lënduar nga zjarri në Koçan do të trajtohen në Stamboll dhe Ankara Nëntë pacientë të plagosur rëndë nga zjarri në Koçan, janë transferuar në Turqi për të vazhduar trajtimin. Nga këta, 3 pacientë u transferuan me aeroplan të ambulancës së Ministrisë së Shëndetësisë në spitalin Çam dhe Sakura në Stamboll, ndërsa 6 pacientë u transportuan me avion ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes në spitalin e qytetit Bilkent…