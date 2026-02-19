Nënshkruhet rezoluta për vendosjen e paqes në Gaza
Lajme
Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar rezolutën e vendosjes së paqes në Gaza.
Nënshkrimi nënkupton angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera, për të siguruar paqen në Lindjen e Mesme.
Deri tashmë është mbledhur një shumë rreth 5 miliardë dollarësh, ndërsa shuma totale që duhet për të rimëkëmbur totalisht Gazën është 70 miliardë dollarë.