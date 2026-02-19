Nënshkruhet rezoluta për vendosjen e paqes në Gaza

Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar rezolutën e vendosjes së paqes në Gaza. Nënshkrimi nënkupton angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera, për të siguruar paqen në Lindjen e Mesme. Deri tashmë është mbledhur një shumë rreth 5 miliardë dollarësh, ndërsa shuma totale që duhet për të rimëkëmbur totalisht Gazën është…

Lajme

19/02/2026 18:43

Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar rezolutën e vendosjes së paqes në Gaza.

Nënshkrimi nënkupton angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera, për të siguruar paqen në Lindjen e Mesme.

Deri tashmë është mbledhur një shumë rreth 5 miliardë dollarësh, ndërsa shuma totale që duhet për të rimëkëmbur totalisht Gazën është 70 miliardë dollarë.

Artikuj të ngjashëm

February 19, 2026

Vdes zyrtari i njohur i LDK-së

February 19, 2026

Grenell poston fjalën e presidentit të SHBA- Për çdo problem me...

February 19, 2026

Arrestohet në Prishtinë i dënuari me 5 vite burgim për “Dhunim”,...

February 19, 2026

Gjenerali i lartë amerikan: Kosova dhe Shqipëria mes 5 vendeve të...

February 19, 2026

Trump falënderon një nga një liderët e Bordit të Paqes: Presidente...

February 19, 2026

Trump nis fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes:...

Lajme të fundit

Vdes zyrtari i njohur i LDK-së

Grenell poston fjalën e presidentit të SHBA- Për...

Arrestohet në Prishtinë i dënuari me 5 vite...

Gjenerali i lartë amerikan: Kosova dhe Shqipëria mes...