Nënshkruhet projekti për “qarkoren e qytetit” në Gjilan, kap vlerën prej 27 milion eurove

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi dhe Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni kanë nënshkruar sot një projekt për “qarkoren e qytetit”.

Ky projekt kap vlerën prej 27 milion eurove.

Njoftimin për këtë projekt e ka dhënë Hysen Durmishi përmes rrjetit social Facebook .

Ai këtë projekt e ka konsideruar si më të madhin infrastrukturor të Gjilanit.

“Sapo nënshkruam projektin më të madh infrastrukturor në historinë e Gjilanit, në vlerë totale prej 27 milionë euro. Sivjet nisin punimet në fazën e parë të këtij projekti që do të lidhë të gjitha rrugët kryesore të Gjilanit. Qeveria për komunat”, ka shkruar Durmishi.

Alban Hyseni shkroi se kjo qarkore me katër korsi do të lidh të gjitha rrugët magjistrale.

“Nënshkruam projektin më të madhë infrastrukturor në historinë e qytetit, me vlerë rreth 27milion euro, me Zëvendës Ministrin Hysen Durmishi. 🚧👷‍♂👷‍♀ Qarkorja e re e qytetit ka gjatësi rreth 20km, 4 korsi që do të lidhin të gjitha rrugët magjistrale. Gjilani me qeverisje të ndershme e plot dinjitet tashmë ka kthyer vëmendjen meritore”, ka shkruar kreu i Gjilanit.

Postimi i plotë: