Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet UP-së dhe KPM-së

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP) dhe Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, përmes të cilit studentët e gazetarisë do të njihen nga afër me funksionimin praktik dhe rregullimin ligjor të mediave elektronike në Kosovë.