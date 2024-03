​Nënshkruhet marrëveshje 33 milionë euro me BEI për ndërtimin e impiantit diellor

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar të hënën marrëveshje me Bankën Evropiane për Investime, në vlerë prej 33 milionë euro, ku parashihet ndërtimi i një impianti fotovoltaik diellor me kapacitet 100 MË. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati derisa ka dhënë detaje për këtë marrëveshje, theksoi se pas finalizimit të projektit, impianti do të jetë në gjendje të prodhojë deri në 160 gigavatë orë energji në vit, dhe të zëvendësojë mbi 170 mijë ton të dioksidit të karbonit në baza vjetore.

Ministri Murati tha se ky projekt parasheh ndërtimin e impiantit fotovoltanik në një kapacitet deri në 100 MË të prodhimit të energjisë elektrike.

“Pikësynimi i projektit parasheh vlerën totale, investim në vlerë 100 milionë euro dhe bëhet i mundur përmes bashkëpunimit me disa partner njëkohësisht, përkatësisht përmes kredisë investive në Bankën Evropiane për Investimeve në vlerën 33 milionë euro, grante nga BE përmes kornizës për investime të Ballkanit Perëndimor në vlerë 32 milionë euro, si dhe kredisë në KË, këto marrëveshje tashmë të nënshkruara vitin e kaluar. Projekti në fjalë parasheh ndërtimin e impiantit fotovoltanik në një kapacitet deri në 100 MË të prodhimit të energjisë elektrike. Rëndësia e këtij projekti qëndron në faktin se pas finalizimit të projektit, impianti do të jetë në gjendje të prodhojë deri në 160 gigavatë orë energji në vit, dhe të zëvendësojë mbi 170 mijë ton të dioksidit të karbonit në baza vjetore. Kjo i kontribuon edhe më tutje pavarësimit të Kosovës nga përdorimi i burimeve tradicionale të energjisë, gjithashtu ja mundëson Kosovës që të bëjë përkitazi me agjendën e gjelbër të BE. Ky projekt më i madhi i llojit të tij jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon, garanton zhvillimin e mëtutjeshëm të sektorit të energjisë si parakusht për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm të vendit”, tha Murati.

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde, derisa ka thënë se Gjermania vazhdon të mbështesë Kosovën në këtë sektor, ka shtuar se ky projekt do të kontribuojë në rritjen e burimeve të ripërtrishme të energjisë.

“Kthimi parë i impiantit fotovoltaik në Kosovë dhe rritja e kapaciteteve do të kontribuojë në rritjen e burimeve të ripërtrishme dhe të demonstrojë fizibilitetin e një projektin e tillë. Edhe investimet në sistemin e transmetimit të rrymës në Kosovë është kruciale për integrimin e burimeve të energjisë dhe ripërtimin e Kosovës në tregun evropian të rrymës…Po ashtu dua të theksoj nevojën për t’u forcuar kapacitetet e zbatimit përmes ndërmarrjeve në pronësi publike e që është një faktor suksesi për të siguruar zbatimin efektiv dhe efikas të investimeve të parapara”, tha Rohde.

Se ky projekt është i rëndësishëm për zhvillimin e vendit, e tha edhe shefja e Sektorit Politik në Zyrën e BE-së në Kosovë, Anna Carin Platon.

“Është projekti i parë solar në KEK…Është projekt shumë i rëndësishëm për çka e ndihmon tranzicionin e KEK dhe rajonit të Prishtinës dhe Obiliqit në rrugën drejt karbonizimit. Po ashtu do të mbështes strategjinë e energjisë që Kosova e ka miratuar dhe caqet për ngritjen e rritjes së burimeve të reja të ripërtitshme për burimet e reja të energjisë. KEK-u me këtë po e bënë hapin e parë për të diversifikuar portfolin e gjenerimin elektrecitetit… BE po ashtu ka financuar një mbështetje të pakos me energji me 75 milionë, që do t’i jap Kosovës qasje për subvencionet e grandit për implementimin e masave të efiçiencës së energjisë në shtëpitë e tyre dhe për bizneset që po ashtu kontribuon në kursimin e energjisë dhe përballueshmërin e energjisë”, tha ai.

Ndërsa, shefi për operime në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi nga Banka Evropiane për Investime, Matteo Rivellini, tha se investimi përfaqëson një hap kritik në tranzicionin e energjisë në Kosovë drejt dekarbonizimit.

“Të kënaqur me këtë partneritet të ngushtë me koleget e KËF dhe BE që dëshmojnë se sa e rëndësishme është për Evropë Kosova dhe për Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. Investimi përfaqëson një hap kritik në tranzicionin e energjisë në Kosovë drejt dekarbonizimit… dhe agjendën e gjelbër të BE-së, traktatin e Komiteti të Energjisë, kërkesat e strategjisë kombëtare”, ka thënë ai.