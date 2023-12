Nënshkruhet marrëveshja: 80 milionë euro do të përfitojë “Termokosi” Mbi 80 milionë euro është vlera totale e projektit të ngrohtores solare në Prishtinë, ku mendohet se do të jetë projekti më i madh në rajon. Me këtë projekt do të rritet prodhimi i energjisë termike, ku do t’u mundësohet edhe rreth 38 mijë qytetarëve të kyçen në rrjetin e Termokos-it. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes…