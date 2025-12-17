Nënshkruhet marrëveshja 2.5 milionë euro mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Fushë Kosovës për ndërtimin e QKMF-së
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me ministrin në detyrë të Shëndetësisë, Arben Vitia dhe kryetarin e ri të Komunës së Fushë Kosovës, Valon Prebreza, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Fushë Kosovës, për ndërtimin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKFM). QKMF e re do të kushtojë 2.5 milionë euro.
Me këtë rast, Kryeministri Kurti tha se ky është lajm i mirë jo vetëm për banorët e komunës, por gjithashtu edhe për mjekët specialistë, infermierët dhe stafin administrativ, që do të kenë kushtet e dinjitetshme të punës me rastin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore të kujdesit parësor.
“Gjatë mandatit tonë, ne e kemi pajisur kujdesin parësor me 40 autoambulanca dhe me 30 automjete gjithandej Kosovës për vizita shtëpiake, por në të njëjtën kohë edhe e kemi rritur buxhetin e barërave për kujdesin parësor, nga 11 milionë euro sa e kemi gjetur, në 24.5 milionë euro”, tha ai, duke shtuar se kjo është QKMF e gjashtë që po ndërtohet gjatë mandatit qeverisës, pas atyre në Drenas, Shtime, Istog dhe Ferizaj, që janë në proces të ndërtimit, dhe QKFM-së në Mamushë që është përuruar vitin e kaluar.
Ai shtoi se si Ministria e Shëndetësisë, kanë qenë të gatshëm që nga janari i këtij viti që ta bëjnë këtë marrëveshje, por ka hasur në mirëkuptim nga qeverisjes lokale. “Tash e kemi bashkëpunimin e garantuar dhe, natyrisht që do të vazhdojmë ta realizojmë konkretisht e praktikisht atë që Kryetari i Komunës, Valon Prebreza dhe Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia porsa e nënshkruan si zotim të përbashkët ndërmjet Qeverisë së Republikës dhe Komunës së Fushë Kosovës”, vijoi kryeministri.
Kryeministri Kurti falënderoi Ministrinë e Shëndetësisë për bashkëpunimin e ngushtë me kryetarin e ri të komunës deri te finalizimi dhe nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje.