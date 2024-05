Nënsekretarja e DASH-it i çon porosi Vuçiqit e Dodikut për raportet e tyre me Rusinë e Putinit

Elizabeth M. Allen, nënsekretare në Departamentin e Shtetit Amerikan për Diplomacinë Publike, dje qëndroi në Bosnje dhe Hercegovinë.

Gazeta boshnjake Oslobodjenje dhe Nezavisne novina kanë realizuar një intervistë me të. Ajo foli për kërcënimet për shkëputje, ndikimin rus, retorikën e liderit të entitetit Milorad Dodik…

Bosnja dhe Hercegovina është në një situatë specifike, ambasada ruse në Sarajevë na jep publikisht mësime për Perëndimin e keq, por problemi është edhe më i madh sepse Dodik nuk e fsheh se Evropa nuk është zgjedhja e tij, edhe pse mori pjesë në festë. për hapjen e negociatave ndërmjet Bosnje-Hercegovinës dhe Bashkimit Evropian për tre ditë: pyetja është si të dalim nga ky rreth vicioz?

“Kur bëhet fjalë për mbështetjen e Dodikut për Putinin, SHBA-të kanë qenë gjithmonë shumë të qarta. Fakti që e ka dekoruar, që e mbështet retorikën e tij…, është e papranueshme dhe ne i qëndrojmë atij qëndrimi. Nuk ka kërcënim më të madh se sa përshkallëzimi i retorikës dhe kërcënimet për shkëputje. Ne jemi të gatshëm të kërkojmë llogari nga ata që tregojnë synime kundër Dejtonit. Ne jemi këtu për të mbështetur popullin e Bosnjë-Hercegovinës dhe dëshirën e tyre për të realizuar të ardhmen e tyre në komunitetin evropian”, thotë Allen.

Për një kohë të gjatë, i gjithë Ballkani, duke përfshirë edhe Evropën, ka pritur vendimin e presidentit serb Aleksandar Vuçiq – nëse Serbia do integrim me Perëndimin apo me Rusinë, dhe ai po lëkundet shumë mirë.

“Nuk po flas në emër të Vuçiqit, por do të vërej se partneriteti me Rusinë nuk mund të ekzistojë nëse në të njëjtën kohë pretendohet se jeni partner i Bashkimit Evropian. Serbia është partnere e SHBA-së. Ne do t’i inkurajojmë ata që të ndjekin rrugën e tyre drejt integrimit evropian”, tha ajo.