Nënkryetarja e SBASHK-ut për fillimin e vitit shkollor: Po mungon dialogu me Ministrinë e Arsimit Nënkryetarja e SBAShK-ut, Vjollca Shala, ka deklaruar se është duke munguar dialogu në mes të kësaj sindikate dhe Ministrisë së Arsimit. Sipas saj, janë paraqitur shumë probleme me mënyrën e sigurimit të teksteve shkollore. “Është duke munguar dialogu në mes të SBAShK-ut dhe Ministrisë së Arsimit me qëllim të paraqitjes së kërkesave legjitime për mësimdhënësit,…