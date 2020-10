Nënkryetarja e AAK-së: E pakuptimtë të flitet për zgjedhje pa e bërë reformën zgjedhore

Përmes një postimi në Facebook, Shkodra ka thënë se ka vite që flitet dhe diskutohet në këtë drejtim por një gjë e tillë nuk është duke ndodhur assesi.

Sipas saj është e pa kuptimtë të flitet për zgjedhje pa e bërë reformën zgjedhore.

Postimi i plotë:

Kosova ka nevojë për reformën zgjedhore

Ka vite që flitet,diskutohet madje edhe diçka është punuar në drejtim të reformës zgjedhore,por fatkeqësisht asesi të ndodhë.Personalisht besoj se reforma zgjedhore do të mund te përmisonte përfaqësimin në parlament, do të ngriste llogaridhënjen e deputetëve tek votuesit si dhe do eliminonte ngërqet politike, të cilat tani më,të gjithë i dimë.

Më vjen mirë që Shqipëria miratoi reformën e kodit zgjedhor! /Lajmi.net/