Nënkryetarja Bogujevci mirëpriti Nënkryetarin e Kuvendit të Portugalisë, Marcos Perestrello

Nënkryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, znj. Saranda Bogujevci, së bashku me deputetin Erxhan Galushi, i cili e kryeson Grupin e Miqësisë Kosovë-Portugali të Kuvendit të Republikës së Kosovës, mirëpriti sot në Kosovë homologun e saj nga Portugalia, Nënkryetarin e Kuvendit të Portugalisë, z. Marcos Perestrello.

Nënkryetari i Kuvendit të Republikës së Portugalisë, Perestrello, së bashku me delegacionin e përbërë nga zyrtarë të lartë, biznesmenë dhe afaristë, do të qëndrojë në Kosovë për disa ditë, për të marrë pjesë në aktivitetet e përbashkëta me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës, të cilat zhvillohen në kuadër të Forumit të parë Ekonomik Kosovë-Portugali. Aktivitetet fillojnë nesër dhe janë me interes të ngritjes së bashkëpunimit shtetëror në fushën e ekonomisë.

Nënkryetarja Bogujevci i ka uruar mirëseardhje Nënkryetarit Perestello dhe delegacionit nga Portugalia, duke u shprehur e lumtur për këtë vizitë domethënëse të Nenkryetarit së bashku me delegacionin e tij.