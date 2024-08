Nënkryetari i Prishtinës mburret me ndërtimet kapitale të bizneseve private, mungojnë ato komunale Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Alban Zogaj së fundmi ka publikuar një ndërtesë të ndërtuar në kryeqytet e me të cilën është mburrur. Ai e ka krahasuar atë ndërtesë me ndërtesat e New York-ut. “Nuk është New York, është Prishtina jonë”, ka shkruar Zogaj në “X”. Në fotografinë që Zogaj ka publikuar, vërehet një ndërtim…