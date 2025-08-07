Nënkryetari i Mitrovicës shkon në punë me bluzën: “Liria ka emër”
Nënkryetari i Mitrovicës, Arian Tahiri ka publikuar një fotografi ku shihet me një bluzë me ish-drejtuesit e UÇK-së në Hagë.
Në ditën kur do të mbahet protesta e ftuar nga OVL e UÇK-së në mbështetje të akuzuarve në Hagë, kandidati i PDK-së për kryetar të kësaj komune ka ftuar të gjithë të dalin dhe të marshojnë, për të ngritur zërin në kërkim të drejtësisë.
“Sot në punë kam dalë me këtë maicë që përmban historinë e Kosovës dhe mesazhin e domosdoshëm për marsh: Liria ka emër! Ju ftoj të gjithëve të marshojmë sot nga ora 17:00, për ta ngritur zërin në kërkim të drejtësisë!”, ka shkruar Tahiri.
