Nënkalimi në Bardhosh i pashfrytëzueshëm, shkak mungesa e ndriçimit

Nënkalimi në fshatin Bardhosh të Prishtinës, tash e një kohë nuk po shfrytëzohet si shkak i mungesës së ndriçimit.

Gazetarja e lajmi.net, Florjana Hoti ka vizituar këtë nënkalim dhe e ka parë nga afër problemin.

Në këtë nënkalim të gjitha kabllot e ndriçimit dhe kamerave janë të larguara nga vendi dhe kjo e pamundëson funksionimin e tyre.

Mbeturinat gjithashtu janë problemi tjetër i këtij nënkalimi.

“Shumë zor, po duhet me i prit kerret me kalu për me e kalu rrugën”, ka thënë një e moshuar e këtij fshati e cila ka treguar se nuk mund ta shfrytëzojnë nënkalimin shkaku i erës. /Lajmi.net/

Video: