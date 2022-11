“Nënën time nuk e lë më në duart e askujt”, flet djali i së moshuarës që u rrah nga infermierja në Pejë Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Pejë ku një infermiere e një qendre për të moshuar u filmua duke goditur dhe tallur me një grua në moshë, ka folur djali i saj. Lidhur me rastin, ai tha se për momentin ia kanë lënë drejtësisë të merret dhe se nuk ka kontaktuar akoma me familjarët…