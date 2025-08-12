Nënë e bir shqiptarë nga New Yorku kapen duke tentuar të arratisen nga SHBA pas një gare fatale me vetura
Një nënë nga Staten Island dhe djali i saj 20-vjeçar – i cili dyshohet se ishte i përfshirë në një aksident garash rrugore në New Jersey që la një person të vdekur, u kapën javën e kaluar ndërsa po përpiqeshin të arratiseshin nga vendi, tha policia.
New York Post shkruan se Alvi Limani dhe nëna e tij, Vilma Vneshta, 42 vjeçe, nuk mundën t’i shpëtonin ligjit edhe pse shkuan deri në Miami për t’iu shmangur një akuze për vrasje të rëndë nga pakujdesia ndaj 20-vjeçarit, i cili, sipas prokurorëve, shkatërroi plotësisht BMW X3-në e tij në Garden State Parkway më 29 qershor.
Limani dhe një drejtues tjetër në timonin e një BMW M5 po bënin manovra të rrezikshme me shpejtësi në drejtim jugor kur automjeti i Limanit goditi dy mjete të tjera dhe u rrokullis disa herë rreth orës 19:00, tha Zyra e Prokurorit të Qarkut Middlesex.
Dy pasagjerë me të u hodhën jashtë veturës, përfshirë Albion Hysenajn, 20 vjeç, nga Staten Island, i cili u dërgua me urgjencë në Spitalin Universitar Robert Wood Johnson dhe vdiq, thanë zyrtarët.
Limani dhe një pasagjere tjetër, Emily Harrington, 19 vjeçe, nga Staten Island, u larguan në këmbë, thanë prokurorët.
Limani dhe Vneshta dyshohet se ikën në Miami me synimin për të dalë nga SHBA, por u kapën nga forcat e rendit pranë Miamit më 17 korrik, tha zyra e prokurorit.
Nuk është e qartë saktësisht se ku u arrestuan.
Nëna dhe djali u mbajtën në Florida për tre javë përpara se të ekstradoheshin të mërkurën e kaluar në New Jersey, me pamje të publikuara në TikTok që supozohet se tregojnë dyshen duke u nxjerrë nga një aeroplan me pranga në duar dhe zinxhirë në këmbë në një aeroport të zonës tri-shtetëshe.
Fotot e regjistrimit tregojnë Limanin me një jakë mbajtëse për qafën dhe një sy të mavijosur, ndërsa Vneshta, me flokë të kapura bisht, shikon drejt kamerës me një shprehje neutrale.
Të dy ndodhen në paraburgim në Qendrën Korrektuese të Qarkut Middlesex në pritje të seancave të vlerësimit të ndalimit, tha të hënën Policia Shtetërore e New Jerseyt.
Limani përballet me akuza për vrasje të rëndë nga pakujdesia në shkallën e parë, vrasje me automjet në shkallën e dytë, largim nga vendi i aksidentit me pasojë vdekjen, shkaktim vdekjeje gjatë drejtimit me patentë të pezulluar dhe akuza të tjera të lidhura me aksidentin dhe përpjekjen për arratisje, thanë prokurorët.
Vneshta u përball me akuza për pengim në shkallën e tretë.
Drejtuesi tjetër i përfshirë në garë, Jeter Ogando, 23 vjeç, nga Perth Amboy, New Jersey, gjithashtu u akuzua për vrasje me automjet dhe akuza të tjera të lidhura, ndërsa Harrington u përball me akuza për pengim në shkallën e tretë, pengesë dhe komplot për ta rrezikuar një person tjetër, thanë prokurorët.