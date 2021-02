Nenad Rashiq tregon se çfarë i ka premtuar Albin Kurti për komunitetin serb

Kryetari i Partisë Demokratike Progresive (PDS), Nenad Rashiq, i cili zyrtarisht mbështet Nismën Qytetare për “Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë”, thotë se zgjedhjet e ardhshme do të jenë zgjedhje të ndryshimeve që do të sjellin një rrymë të re në skenën politike në Kosovë.

Në një intervistë për KosovaPress, ai pretendon se ndryshimi i parë që do të ndodhë pas formimit të qeverisë së re, të kryesuar nga Kurti, do të jetë rritja e pagës minimale, e cila u krijua në vitin 2008 kur ai drejtoi Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

“Këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të ndryshimit, e them sepse është e qartë që hulumtimi tregon se një rrymë e re, e cila do të jetë absolutisht e pashmangshme, do të vijë në pushtet. Unë jam duke folur për skenën politike në Kosovë në përgjithësi, dhe Programi dhe planet e Z.Kurti, unë e di që ata janë të majtë të fortë për sa i përket mbështetjes së programeve sociale dhe mbështetjes së zhvillimit të poreve themelore të shoqërisë, qelizave themelore të shoqërisë, siç është familja, kështu që unë e di se ndër gjërat e para do të jetë një rritje në pagën minimale të vendosur në 2008. vite ndërsa isha ende ministër “, theksoi Rashiq.

Duke kujtuar se gjithçka fillon nga niveli qendror i qeverisë, Rashiq thekson se pikërisht në pozicione të tilla duhet të ketë përfaqësues adekuat, të cilët më vonë, beson ai, do të pasqyrohen edhe në nivelin lokal.

Ai pretendon se, ndërsa ishte kryetar i Zyrës për Komunitete, ai pa keqpërdorimin e fondeve që u drejtoheshin kompanive fantazmë.

Siç theksoi Rashiq, ata “u vendosën aksidentalisht në veri të Kosovës në Leposaviq ose në Zveçan”.

“Sigurisht, unë nuk fajësoj shënjestrat e veriut, por unë fajësoj ata njerëz – kompanitë që thithën të gjitha paratë që i përkisnin, ose neve ose atyre në veri. Supozimi im është, pasi që unë nuk për të parë ndonjë raport mbi investimin e tyre, paratë ndoshta mund të keqpërdoren, gjë që na kthen në fillim “, thotë Rashiq.

Shtyllat kryesore të programit GI “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë” janë një veprim politik i unifikuar dhe i unifikuar përmes, siç tha ai, një qenie politike autentike e Kosovës, prosperitetit ekonomik përmes zhvillimit të biznesit të vogël, barazisë sociale dhe punësimit të komuniteteve pakicë duke respektuar kuota prej 10 përqind e garantuar nga punëtorët. vendet në institucione dhe institucione publike.

Rashiq thotë se një trup punues qeveritar do të formohet për zbatimin e këtij plani, në krye të të cilit, me sugjerim të Albin Kurtit, ai do të jetë i pranishëm.

“Një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme për ne Serbët nga Kosova, dhe kjo është që unë kam parë z. Kurti disa herë deri më tani, i cili për mendimin tim është pa asnjë dyshim Kryeministri i ardhshëm i Kosovës. Ai personalisht më premtoi se kuota 10 përqind e joshqiptarëve pritet të jenë në të gjitha institucionet, ministritë, qeveritë lokale, ndërmarrjet shoqërore”, tha Rashiç.

Si politikan, Rashiq thotë se është i lumtur kur sheh larminë e partive politike dhe opsionet në skenën politike.

Ai deklaron se mbështet aspiratën e organizatës rome për të marrë përfaqësuesin e saj, por që në atë rast, nëse serbët i votojnë ata, atëherë ata duhet të përfaqësojnë edhe serbët.

“Unë nuk kam asgjë kundër kësaj dhe nuk kam asgjë kundër që serbët të votojnë për Iniciativën Rome. Unë e kundërshtoj atë dhe mendoj se nuk është e përshtatshme që një organizatë lokale siç është ‘Ekologjia’ (nga Graçanica – red.) Të lobojë publikisht dhe të bëjë presion, madje edhe presion mbi njerëzit për të votuar për këtë iniciativë, por në shoqërinë tonë me përfaqësues të tillë të institucioneve, gjithçka është e mundur”, thotë Rashiq.

Nisma qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë hyn në garë duke pasur Listën Serbe si kundërshtare të saj, thekson Rashiq dhe shton se Lista Serbe mbështetet fuqimisht nga regjimi dhe në të gjitha mënyrat përdor favorin që vjen nga Beogradi në terren.

“Kjo nuk është hera e parë, ajo po vazhdon për tetë vjet dhe lirisht mund të them se ata thjesht futën frikën në kockat e qytetarëve”, thekson Rashiq dhe shton se GI ‘Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë’ për këto arsye duhet të bazohet fushata e saj për të biseduar me njerëz ballë për ballë, derë më derë./kp