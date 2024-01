Nëna nuk mund t’i mbajë lotët pasi përcjell të birin në mërgim

Një fluks i madh i njerëzve që po largoheshin nga vendi u panë të martën në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, e bashkë me ta edhe familjarë që po i përcillnin.

Një qytetar që përcolli të birin me familje, tha për lajmi.net se u mërzit që ata po shkonin por shtoi se nuk kishin zgjidhje tjetër.

“Po të kallxoj drejt shyqyr që janë atje, qysh s’u mërzitëm. Veç unë e kjo jemi”.

“Çka me bo këtu me 100 euro pension. Me i pas 500 euro verë e dimër, tybe në të ishin shku”.

“Mirë nuk është më lëshu vendin tonë, por e kupton ti vet, me qët rrogën tane e pagë tane vështirë është me jetu këtu”, deklaroi ai.

E bashkëshortja e tij nuk po mund t’i mbante lotët.