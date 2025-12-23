Nëna e Shpatit e revoltuar, paralajmëron dënim ligjor për ata që “spekulojnë”

Përmes një shkrimi të gjatë në rrjetet sociale, nëna e këngëtarit tashmë të ndjerë, Shpat Kasapi, Gjylymsere Kasapi ka reaguar për shkrimet të ndryshme në rrjete sociale dhe portale për marrëdhëniet e Shpatit me partneren e tij Selvije Jaho dhe me familjen e tij. Gjylymsere Kasapi ka falënderuar të gjithë për mbështetjen në këtë periudhë…

ShowBiz

23/12/2025 11:06

Përmes një shkrimi të gjatë në rrjetet sociale, nëna e këngëtarit tashmë të ndjerë, Shpat Kasapi, Gjylymsere Kasapi ka reaguar për shkrimet të ndryshme në rrjete sociale dhe portale për marrëdhëniet e Shpatit me partneren e tij Selvije Jaho dhe me familjen e tij.

Gjylymsere Kasapi ka falënderuar të gjithë për mbështetjen në këtë periudhë të vështirë, por njëkohësisht, ka kërkuar nga opinioni publik që ta lënë të qetë familjen, duke paralajmëruar ndjekje ligjore për ata që, sipas saj, “spekulojnë”

“I falënderoj të gjithë familjarët e familjes KASAPI, familjes sime nga prindërit e mi dhe natyrisht të gjithë shoqërisë sonë ne përgjithësi, kolegëve dhe artistëve nga te gjitha trevat shqiptare për mbështetjen dhe ndarjen me ne, të dhimbjes së madhe qe po përjetojmë me largimin nga jeta të SHPATIT tone të dashur për të gjithë…! Ne mënyrë të veçantë dua të falënderoj SELVIJEN time të dashur, shpirtin e shpitit tim Shpatit, i cili jo vetëm qe e dashuronte por, e adhuronte për butësinë, çiltërsinë, moralin e një bashkëshorteje të devotshme, e cila maksimalisht ishte e përkushtuar jo vetëm si bashkudhëtuese në jetën e tyre të përbashkët, por edhe si një nënë e shkëlqyeshme e nipit tim te vogël, ROELIT”!

“Kjo u vërtetua edhe me faktin se Shpati ndërroi jetë në kraharorin e Selvijes, mbi të cilët u hodh edhe Roeli, duke mos kuptuar se çka ndodhë…!!! Falënderim të sinqertë dua të shpreh edhe për familjen e Sefer dhe Elida Jao, Agimin dhe Besnikun, një familje e mrekullueshme, te cilët gjatë gjithë periudhës martesore të Shpatit dhe Selvijes, kanë qëndruar afër nesh gjithmonë, kurse Shpatin e kishin jo si dhëndrin por si djalin e tyre…”!

“Çdo spekulim ndryshe nga kjo që me zemër të thyer dhe lot në sy prej nëne, vjehrre dhe gjysheje, do e dënoj jo vetëm moralisht por edhe ligjërisht…! Ju lutem atyre, që në këto momente mundohen të na shqetësojnë si familje në përgjithësi, cilindo prej emrave që përmenda më lartë, sidomos Selvijen time të dashur dhe të respektuar, e cila më mban të gjallë ne këto çaste të rënda për mua, të lejojnë t’a përjetojmë dhimbjen tonë të thellë dhe le të shohin punët e tyre personale”!

“Për fund, një FALEMINDERIM të thellë për gjithë ata qe na ngushëlluan për Yllin, Dritën dhe Birin tim dhe të tuajin SHPATIN…! PREHU NË PAQË SHPIRTI I MAMIT”, ka shkruar Kasapi.

Artikuj të ngjashëm

December 23, 2025

Sot mbahet mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së...

December 23, 2025

Nëna e prerë me Benitën: Lidhje me askënd, loja që ke...

December 22, 2025

“Dridhet” shtëpia – hiqen 20 mijë euro nga çmimi i madh...

December 22, 2025

“Jemi takuar në një kafene”, Edi flet për njohjen me Elijonën jashtë

December 22, 2025

Haradinaj pas vdekjes së Shemit: Zëri yt dhe kujtimi për ty...

December 22, 2025

Banorët në Big Brother ndahen në grupe – rriten tensionet mes tyre

Lajme të fundit

Paralajmërohet bllokadë rruge afër kufirit Kosovë–Serbi: QKMK rekomandon...

Institucionet parashkollore në Prishtinë në pushim për disa ditë

Kushneri iku, por beteja për Shtabin e Përgjithshëm në Serbi vazhdon

Tahiri: Fëmijët janë e ardhmja më e çmuar...