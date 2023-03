Nëna e dy ish-ushtarëve të UÇK-së ka nevojë urgjente për operim, familja kërkon ndihmë

Nëna e ish-ushtarit të UÇK-së, Adnan Hyseni ka nevojë për ndihmën tuaj.

Ajo rrezikon të paralizohet në qoftë se operacioni nuk realizohet në kohë në Turqi, shkruan lajmi.net.

Adnan Hyseni, që vet u ka ndihmuar rasteve të tilla në nevojë, tani ka nevojë për ndihmën tonë.

Ai në një postim në Facebook ka publikuar edhe detajet ku mund të ndihmohet.

Postimi i plotë:

Kam nevoj per ndihm qe NENA IME te mos paralizohet ne te dy kembet.

Pas demtimit te rend ne dy unaza muaj me pare tani po rrezikon edhe te paralizohet ne te dy kembet ne qoftse operimi nuk behet neser ne Turqi ku shuma e nevojshme qe i duhen NENES eshte 13.000€.

Qe disa muaj jam perball me sproven e veshtir shendetsore te Nanes time jam largu nga gjdo aktivitet ku kam qene duke kontribu e i mbyllur ne vete duke mendu e kerku edhe mundesi per ta siguru shumen e nevojshme qe ky operim te behet por fatkeqesisht nuk arrita dhe pas disa muajve te trajtimeve te shumta dhe dhimbjeve te paperballueshme jemi detyru te vim prap ne Turqi dhe ne pamundesi qe un ti mbuloj shpenzimet e trajtimit dhe operimit te Nanes time po detyrohem te beje kerkes publike per ndihm.

Ky eshte momenti kur te permbys gjethqka kur emocioni eshte ne kulmin e ti dhe ngarkesa shpirtnore, psiqike e frika se Nena mund edhe te paralizohet duke mos patur mundesin ti behem krah Nanes ashtu siq jam mundu me kon afer e dal ne ndihm secilit qe me eshte kerku.

Ju qe e keni mundesin:

Nr kontaktit: +383 49 158 888

Llogaria Bankare – Armend Hyseni ne NLB. /Lajmi.net/