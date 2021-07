Nëna e Distria Krasniqit rrëfen emocionet e triumfit të së bijës

Ajo e ka mposhtur me “Wazzari” xhudisten japoneze Funa Tonaki.

Lidhur me emocionet dhe përjetimet që i sollën luftërat e Distrias foli për Klan Kosova nëna e xhudistes Remzije Krasniqi.

Ajo tha se kanë përjetuar emocion të veçantë duke mbetur edhe pa gjumë.

“Emocion i veçantë. Kemi mbetur pa gjumë por ja ka vlejtur. Shumë ka qenë e stresuar. S’ke pasur mundësi të flasësh me të dhe ta përkrahësh. E kemi përcjell. Ne e kemi ditur se si është ndjerë porsa ka ardhur nga stërvitjet. Ka qenë stres së pari përgatitjet, pastaj me kë do të luftojë me kë do t’i bie shorti”, u shpreh ajo.

Remzije Krasniqi tregoi edhe për momentin kur vajza e saj e kishte thirrur në telefon para se ta merrte medaljen e artë.

“Para se me marrë medaljen na ka thirr më telefon me video. Ka pyetur se si jemi ne, ka pyetur për babim dhe kur e ka parë babin është qetësuar”, përfundoi Krasniqi.