Nëna e Brikenës komenton historinë e bujshme me Mateon: Ne nuk kemi asgjë kundër

Nëna e Brikena Selmanit i ka bërë një surprizë asaj në Big Brother VIP Albania 5. Veç kësaj në fund u takua edhe me Mateon, i cili i kërkoj falje nëse mund t’i ketë lënduar ata, pra familjen e modeles. E ëma ka dhënë një intervistë edhe për ‘Fan Club’, teksa komenton lojën e të…

25/01/2026 16:12

Nëna e Brikena Selmanit i ka bërë një surprizë asaj në Big Brother VIP Albania 5.

Veç kësaj në fund u takua edhe me Mateon, i cili i kërkoj falje nëse mund t’i ketë lënduar ata, pra familjen e modeles.

E ëma ka dhënë një intervistë edhe për ‘Fan Club’, teksa komenton lojën e të bijës dhe raportin me Mateon.

