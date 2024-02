Nëna e 4 vjeçares në Gjakovë: Për vdekjen e vajzës u njoftova përmes Facebook-ut, as nuk e kam ditur Nëna e 4-vjeçares, e cila vdiq, tha se kur vajza e saj u nis për tu trajtuar në Prishtinë, autoambulanca nuk e ka marrë me vete, dhe pasi ajo ka vdekur askush nga stafi i spitalit nuk e kanë njoftuar për vdekjen e saj. “Autoambulanca ka ikur, nuk na ka marrë me vete, ne i…