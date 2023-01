Nëna e 11-vjeçarit të plagosur: I dyshuari gjuajti me armë në asfalt, plumbi goditi fëmiun tim

Është deklaruar edhe nëna e Stefan Stojanoviq, 11 -vjeçarit që u plagos dje në Shtërpcë.

Ajo në një deklaratë të dhënë për Telegrafin serb, ka thënë se ka dëgjuar se i dyshuari ka gjuajtur në asfalt me armë, teksa plumbi ka goditur fëmiun e saj, transmeton laajmi.net.

“Faleminderit zotit, si ka mundësi, janë mirë, as unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, më kanë thënë vetëm se është plagosur, nuk dija si, çfarë… Rruga ishte e bllokuar, mezi dolëm.. Tashmë plaga është riparuar. Siç kam dëgjuar, fëmijët po bënin fotografi, të veshur me pemën e Krishtlindjes për natën e Krishtlindjes, ai burrë erdhi dhe qëlloi në asfalt rrugës, dhe plumbi ra me rikoshet në fëmiun im”, tha Zorica, nëna e djalit të plagosur.

“Ai është mirë, ai është një hero. Ndihet mirë si fizikisht ashtu edhe mendërisht, faleminderit Zotit”, tha tutje ajo.

Kujtojmë se i arrestuari në lidhje me rastin është një pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Në lidhje me rastin ka pasur shumë reagime nga krerët e shtetit mirëpo edhe nga bashkësia ndërkombëtare. /Lajmi.net/