Nelson pritet të qëndrojë në Arsenal Reis Nelson mund ta vijojë qëndrimin e tij në Arsenal. Sipas asaj që bën të ditur The Athletic, anësori do të ketë minuta për ta impresionuar Mikel Artetan në sezonin që po vjen, transmeton lajmi.net. Anglezi do ta ndajë pozitën e anësorit të majtë së bashku me Gabriel Martinellin. Lojtari është huazuar shumë herë viteve…