Negociatat u hapën, Varhelyi tregon sa kohë i duhet Shqipërisë për anëtarësim në BE Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi, Oliver Varhelyi tha se sa më shpejt të ecë Shqipëria në rrugën drejt BE-së, aq më shpejt do të lëvizin institucionet europiane për anëtarësimin e saj me të drejta të plota. Për Euronews Albania, ai deklaroi se Komisioni Europian do t’i bëjë propozimet sa më shpejt që të jetë e…