Negociatat janë në duke vazhduar, Xhaka gati të transferohet tek Roma

Sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, Granit Xhaka është afër të transferohet në Arsenal, transmeton lajmi.net.

Sipas Romanos, përpos Xhakës, edhe Willian dhe Guendouzi do të largohen nga klubi.

Granit Xhaka do të ndeshet sot me Italinë, ku sipas mediave italiane mund të ekzistojë mundësia që ai të përfundojë teset mjekësore./Lajmi.net/

OM are progressing in talks to sign Mattéo Guendouzi from Arsenal. Personal terms already agreed. 🇫🇷

Smith-Rowe will stay and he’s 100% signing a new contract – no doubt. ✍🏻

Aston Villa bid turned down, as @David_Ornstein reported.#AFC still negotiating to sell Xhaka to Roma. https://t.co/LV5vpXxfuH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021