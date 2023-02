Nedim Bajrami nënshkruan me Sassuolon Nedim Bajrami është me skuadër të re. Skuadra italiane, Sassuolo e ka bërë zyrtare se e ka kompletuar marrëveshjen me Empolin për transferimin e yllit shqiptar, Nedim Bajrami. Bajrami i bashkohet Sassuolos në formë huazimi nga Empoli, ku në marrëveshje është përfshirë opsioni për ta bërë transferimin permanent, raporton lajmi.net. Në 127 paraqitje në të…