Në Zvicër Lajçak do të takoj veç e veç Kurtin dhe Vuçiqin Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ndërmjetësi i BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak, do të zhvillojë takime të ndara me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti e presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq, në margjinat e forumit ekonomik të Davosit, i cili nis të hënën në Zvicër. Këtë e ka konfirmuar për RTK-në, zëdhënësi i BE-së, Peter Stano,…