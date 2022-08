Në zonën e 40 km/h voziti 106 km/h, shoferit në Mitrovicë i merret leja për 1 vit Policia në Mitrovicë të Jugut e ka gjobitur sot një shofer pasi ai ka vozitur me shpejtësi 106 km/h në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 40 km/h. Ai është gjobitur me 500 euro, i janë shqiptuar 5 pikë negative dhe i është marrë leja për një vit. “Masat ndëshkimore të parapara me ligj, do…