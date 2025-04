Në zonën 50 km/h voziti me shpejtësi 112 km/h, dënohet 21 vjeçarja në Ferizaj Një vajzë në Ferizaj është dënuar pasi e njëjta ka bërë tejkalim të shpejtësisë. 21 vjeçarja me inicialet S.H, e cila po drejtonte një veturë të tipit VW Golf me targa vendore në rrugën “Driton Islami” është kapur duke qarkulluar me shpejtësi prej 112 km/h në një zonë ku kufizimi i lejuar i shpejtësisë është…