Në zgjedhjet e 9 shkurtit mbeti jashtë – Besnik Tahiri drejtë rikthimit në Kuvend
Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri tani janë numëruar 36,14% të votave. Kandidati Besnik Tahiri, i cili në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme për të hyrë në Kuvend, deri tani renditet i treti pas Ramush Haradinajt dhe Daut Haradinajt, me 8,196 vota, raporton lajmi.net…
Lajme
Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri tani janë numëruar 36,14% të votave.
Kandidati Besnik Tahiri, i cili në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme për të hyrë në Kuvend, deri tani renditet i treti pas Ramush Haradinajt dhe Daut Haradinajt, me 8,196 vota, raporton lajmi.net
Tahiri ka kaluar disa kandidatë të njohur, duke përfshirë Bekë Berishën dhe Time Kadrijajn, duke treguar një rritje të dukshme të mbështetjes së tij në këto zgjedhje./Lajmi.net/