Në veri vendosen kontejnerët: Do të përdoren si qendra alternative të votimit Te Ura e Bubës në Zubin Potok janë vendosur kontejnerë si qendra alternative të votimit. Kontejneri do të shfrytëzohet nesër për votim pro ose kundër shkarkimit të kryetarit të kësaj komune. Kontejnerë të tillë do të vendosen edhe në dy lokacione të tjera në Zubin Potok. Kjo zgjidhje është bërë pas refuzimit të 33 drejtorëve…