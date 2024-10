Në vend të futbollistëve, deputetja Statovci publikon foton e liderëve institucional- Gazetari tallet me postimin e saj Deputetja e Kuvendit, Jeta Statovci, ka reaguar mbrëmë për fitoren e Kosovës ndaj Qipros. Ajo në rrjetin social Facebook ka shpërndarë një fotografi të çuditshme, ku s’dukeshin as lojtarët, e as fusha e futbollit. Statovci ka postuar një fotografi ku shihet Presidentja Vjosa Osmani, Kryeministri Albin Kurti dhe dy bashkëpartiaket e saj, Donika Gërvalla dhe…