Në Tiranë arrin edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky

Para pak minutave në Tiranë ka arritur edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Zelensky do të jetë pjesëmarrës i Samitit të Komunitetit Politik Evropian.

Zelensky është mikpritur nga kryeministri shqiptar, Edi Rama.

Zelensky do të jetë folësi i radhës pas fjalës hyrëse të Ramës në sesionin e parë të samitit.

Në Tiranë tanimë kanë arritur edhe kreu i Gjermanisë, Turqisë, Spanjës, Italisë e shumë e shumë zyrtarë të tjerë.

Komuniteti Politik Europian sivjet mblidhet nën moton “Europa e re në një botë të re: unitet – bashkëpunim – veprim i përbashkët”.

Udhëheqësit do të takohen fillimisht në një seancë plenare kushtuar sigurisë dhe një vizioni të përbashkët për të ardhmen e Europës.

Më pas do të zhvillohen tri tryeza të nivelit të lartë rreth temave të mëposhtme:

– Siguria dhe qëndrueshmëria demokratike e Europës, duke përfshirë luftën agresore të Rusisë kundër Ukrainës

– Konkurrenca dhe siguria ekonomike sfidat e lëvizshmërisë dhe fuqizimi i të rinjve

BE-ja do të përfaqësohet nga Presidenti i Këshillit Europian, António Costa, i cili do të bashkëkryesojë takimin së bashku me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama./Lajmi.net/