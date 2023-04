Në shtator Kosova do të hyjë në Bursën e Energjisë Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli bëri të ditur sot se, Kosova do të futet në Bursën e Energjisë (ALPEX) në muajin shtator. “Presim që gjatë muajit shtator të fillojmë ankandin e parë që do të tregtohet përmes ALPEX në zonën tregtare të Kosovës dhe njëkohësisht edhe bashkimin e tregjeve Kosovë-Shqipëri”, deklaroi Rizvanolli gjatë ceremonisë për…