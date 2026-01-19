Në Sfeqël të Podujevës vota morën edhe Rashiç dhe Ravic, ndonëse nuk ka asnjë banor serb

Lajme

19/01/2026 12:17

Rinumërimi i votave në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve ka zbardhur manipulime me vota që shkojnë deri në mbi 4 mijë vota për një kandidat të vetëm.

Një dukuri interesante ka ndodhur në fshatin Sfeqël të Podujevës, i cili nuk është i banueshëm nga asnjë serb.

Por në këtë fshat rezulton se ish-deputeti Nenad Rashiq ka marrur 16 vota, ndërsa kandidatja tjetër serbe, Sfetlana Ravic 15 vota.

