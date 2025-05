Në sa ora fillon finalja e Eurovision-it dhe kur do të performoj Shqipëria? Sonte në Basel të Zvicrës zhvillohet finalja e madhe e Eurovision-it. Spektakli fillon në ora 21:00, ku do të performojnë 26 shtete, shkruan lajmi.net Shqipëria, që përfaqësohet nga ‘Shkodra Elektronike’, do të paraqitet me këngën “Zjerm” që po pëlqehet nga publiku ndërkombëtare me të madhe. ‘Shkodra Elektronike’ do të performoj e fundit sonte, sipas listës…