Në rol kryesor me Dakota Johnson, Capital T zbulon detaje nga filmi hollivudian

Ai ka treguar talent të jashtëzakonshëm edhe si aktor, shkruan lajmi.net.

Së fundi, reperi ishte i ftuar në emisionin “Më lër të flas”, ai ka zbuluar detaje të reja.

Rperi ka treguar se do të luajë në një film së bashku me yllin e famshëm të botës së kinematografisë, Dakota Johnson.

Capitali tregoi se do të jetë në njërin nga rolet kryesore të filmit. Ai tha se e ka takuar nga afër aktoren e famshme, ndërsa tashmë xhirimet kanë përfunduar.

“Xhirimet i kemi përfunduar. E kam takuar, ishte fantastike. Do takohemi bashkë në premierë do jesh i ftuari special. Isha me fat. E kanë zgjedh Kosovën për shkak të buxhetit se kostoja ishte më e lirë. Unë i takova rastësisht ata në një restorant ishin me një mik timin me Besnik Rapin, më ftuan me kafe. Pas një jave, më kërkuan ‘videotape’ regjistrova nëj pjesë që ata më kërkuan nga roli. Janë 7 role kryesore dhe unë jam njëri prej tyre. Filmi del në fund të vitit. Është film i Hoollywood. Është dram-aksion. Flet për një aksion të policisë. Unë jam roli negative në film por duhet të bëj balancën se në jetën reale jam pozitiv”, tha Capital T./Lajmi.net/