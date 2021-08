Në rast që United nuk do e transferonte, Guardiola nuk beson se CR7 do kalonte te City

Portugezi kaloi te Man United, ku nënshkroi kontratë dyvjeçare, por deri vonë ishte pranë kalimit te Man City, transmeton lajmi.net.

I pyetur se a ka mundur City ta transferonte Ronaldon, nëse United nuk do kishte nënshkruar me të, tekniku spanjoll tha se nuk mendon qe ishte e mundur.

“Mmm, nuk mendoj ashtu”, u përgjigj ai.

Pep Guardiola when asked of Man City would have signed Cristiano Ronaldo if Manchester United didn’t: “Ehm… I don’t think so”, he said to @spbajko. 🇵🇹🔵 #MCFC #MUFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2021