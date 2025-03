Në QNR, fillon rinumërimi i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi me postë Në Qendrën e Numërimit dhe Rinumërimit të Votave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka filluar rinumërimi i votave me postë. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi. Elezi tha se pas përfundimit të rinumërimit të 50 vendvotimeve me vendim të KQZ-së, në mesditë fillon rinumërimi i fletëvotimeve të pavlefshme nga votimi…