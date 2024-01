Në Pulmologji vitin e kaluar u trajtuan mbi 200 raste me tuberkuloz Në Klinikën e Pulmologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), aktualisht po trajtohen rreth 10 raste me tuberkulozë. Ndërkaq, gjatë vitit të kaluar në këtë klinikë janë mjekuar mbi 200 pacientë me këtë sëmundje, derisa kanë dominuar ata të gjinisë mashkullore. Kështu thotë për KosovaPress, drejtori i Klinikës së Pulmologjisë, Musa Hoxha, derisa potencon…