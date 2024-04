Në “Prishtinën e Përjetimeve” vlojnë mbeturinat – Era e keqe bëhet e padurueshme me ngrohjen e kohës Në Prishtinë mbeturinat në shumë lokacione janë të pranishme dhe kjo mund të shihet edhe nëse dikush ka shikim të dobët dhe nuk i ka syzet me vete. Me ardhjen e verës dhe me ngrohjen e temperaturave, secilit nga ne i aktivizohet edhe shqisa e nuhatjes, pasi që era e mbeturinave mund të “shijohet” me…