Në Prekaz hapet ekspozita me fotografi të kullave të Jasharëve

Janë 15 fotografi që janë realizuar në stinë të ndryshme të kompleksit memorial “Adem Jashari” dhe të kullave të familjes Jashari në Prekaz të Skenderajt.

Autori i kësaj ekspozite Sefer Aliqkaj, tha se kjo është ekspozita e tij e dytë që e realizon në Prekaz.

“Me rastin e 23 vjetorit të rënies së familjes Jashari unë e kam hapur ekspozitën time të radhës. Ekspozita është me 15 fotografi të cilat i kam bërë gjatë viteve të fundit. Ka fotografi të veçanta[…]Kjo është ekspozita ime e dytë e realizuar në Prekaz, unë vendosa pikërisht me 5, 6 dhe 7 mars të hapi ekspozitën time”, tha ai.

Ai tha se realizimi i këtyre fotografive nuk ka qenë fare i lehtë, por që tha Prekazi meriton të ketë fotografi të veçanta.

“Janë fotografi të veçanta, është mund i madh për t’u realizuar sepse ka fotografi me borë, me vetëtimë, ne e dimë se çdo moment mund të dëmtohet aparati për shkak të borës ose të shiut, por unë gjithmonë jam munduar të sjelli disa fotografi sepse Prekazi e meriton të ketë fotografi të veçanta dhe në mënyrë artistike”, tha ai.

Duke qenë se fotografon këtë kompleks, Aliqkaj thotë se shpreson që institucionet do të kujdesen për kullat e Jasharajve duke e ditur se ato janë në një gjendje jo të mirë.

“Ne e dimë që është shumë prezent rreziku, po shpresoj që shteti do të ndërmerr diçka dhe do të mënjanohet ky rrezik”, tha ai.

Kjo ekspozitë do të jetë e hapur deri nesër, kur manifestimi gjithëpopullor “Epopeja e UÇK-së” do të përmbyllet me “Natën e Zjarreve”.